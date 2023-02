Den norske spion Arne Treholt er død i Moskva

Treholdt blev benådet 3. juli 1992 af helbredsmæssige grunde efter at have afsonet otte år og fem måneder af sin dom.

Treholt tilhørte venstrefløjen i Arbeiderpartiet og var på det tidspunkt ansat i en ledende stilling i det norske udenrigsministerium.

Treholt hævdede i alle år at være uskyldig i spionage men indrømmede både at have haft hemmelige møder med KGB, at have givet dem klassificerede dokumenter og at have taget i mod penge fra både KGB og Saddam Husseins regime i Irak.