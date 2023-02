Filmen fik også en Oscar i kategorierne Bedste Manuskript, Bedste Originale Musik og Bedste Kostumedesign.

Den var også nomineret i tre andre kategorier og vandt desuden en Bafta for Bedste Film.

”Viljen til sejr” tager udgangspunkt i den sande historie om to atleter, der dyster ved de olympiske lege i 1924.

Det britiske filminstitut har filmen som nummer 19 på sin liste over de 100 bedste britiske film nogensinde.

Desuden vil mange huske ham for filmen ”Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes” fra 1984.