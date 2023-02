Med en helt ny aggressiv juridisk strategi går præsident Joe Bidens søn, Hunter Biden, nu i offensiven for at stoppe den årelange krig, som flere prominente skikkelser på den amerikanske højrefløj har ført imod ham.

Det sker i en række opsigtsvækkende breve, hvor Hunter Bidens nyudnævnte advokater beskylder højrefløjen i USA for på ulovlig vis at have spredt falske informationer om Hunter Bidens person og de forretningsforbindelser, han havde, mens hans far, Joe Biden, var vicepræsident.