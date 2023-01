Tirsdag aften skrev adskillige internationale medier uafhængigt af hinanden, at Tyskland har besluttet at sende slagkraftige Leopard-kampvogne til Ukraines hjælp og lade andre vestlige allierede gøre det samme. Marie-Agnes Strack Zimmerman, medlem af forbundsdagen for regeringspartiet FDP samt formand for forsvarsudvalget, bekræftede beslutningen tirsdag aften og skrev på Twitter, at »det er forløsende nyheder for det voldsramte og modige Ukraine.«