Udtalelsen kommer, efter at en ny sag har rystet det britiske samfund og fået sagen bag ”Text me when you get home”-hashtagget til at blusse op igen.

En 48-årig mand erkendte mandag, at han står bag 49 sexkrænkelser mod 12 kvinder - herunder 24 voldtægter - henover 17 år fra 2003 til 2020.

Men det er ikke en hvilken som helst mand. Den 48-årige er nemlig politibetjent, ansat hos Metropolitan Police, og har ifølge anklagemyndigheden misbrugt den position til at true og intimidere sine ofre til at holde mund.