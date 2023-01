Bolsonaro skal efterforskes for stormløb mod Kongressen

Jair Bolsonaro har både fordømt stormløbet og nægtet, at han skulle have haft noget med det at gøre.

Kritikere peger dog alligevel på hans adfærd op til og efter det seneste præsidentvalg, hvor han tabte embedet til den venstreorienterede Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro har længe sået tvivl om det brasilianske valgsystems pålidelighed og insinueret, at det er sårbart over for svindel.

Rigsadvokatens anmodning går på en video, som Bolsonaro lagde ud på sociale medier, hvori han stiller spørgsmål ved, om præsidentvalget i 2022 foregik på ordentlig vis.