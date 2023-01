Endnu en mand er blevet dødsdømt i Iran

- Den frygt, som henrettelserne har skabt, har vakt en enorm vrede hos iranerne, siger Saeid Golkar fra Tennessees Universitet i den amerikanske by Chattanooga.

Direktøren for kampagnen Kampen for Menneskerettigheder i Iran, Hadi Ghaemi, siger, at det iranske regimes fokus er at intimidere befolkningen til underkastelse for enhver pris.

- Protesterne har taget en anden form, men de er ikke forbi. Folk er enten i fængsel, eller de er gået under jorden, fordi de har besluttet, at de vil blive ved med at gøre oprør, siger han.

Mindst fire mennesker er blevet hængt, siden demonstrationerne begyndte. To demonstranter blev dræbt lørdag, fordi de angiveligt havde dræbt et medlem af den frivillige Basij-milits.