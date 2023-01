1200 personer er anholdt i Brasilien efter stormløb

- Det kommer ikke til at lykkes for dem at ødelægge det brasilianske demokrati. Vi kommer ikke til at acceptere, at man tyr til kriminalitet i politiske konflikter i Brasilien. En kriminel bliver behandlet som en kriminel, siger han.

Demonstranterne er tilhængere af ekspræsident Jair Bolsonaro. De ønskede, at militæret skulle gribe ind for at forhindre, at den venstreorienterede Lula da Silva blev indsat som præsident.

Luiz Inacio Lula da Silva og lederne af kongressens kamre - senatets formand, Veneziano Vital do Rego, og underhusets formand, Arthur Lira - samt chefdommeren Rosa Weber har underskrevet en erklæring, hvori de fordømmer, hvad de betegner som ”terrorhandlinger” i hovedstaden Brasilia.