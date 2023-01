Tusinder tager afsked med pave Benedikt i Peterskirken

En voksende menneskemængde har mandag indfundet sig på Peterspladsen for at tage en sidste afsked med den tidligere pave Benedikt, som ligger på lit de parade i et kapel i Peterskirken.

Den tidligere pave, der døde lørdag 95 år, ligger på en grønklædt båre med hovedet hvilende på guldfarvede puder. Han er iført røde klæder og en hvid bispehue med guld. Ved hans side ligger en hyrdestav.