Flere lande i Europa kræver coronatests af rejsende fra Kina

En række lande har indført rejserestriktioner for rejsende fra Kina.

Læs her hvilke:

Frankrig:

Rejsende fra Kina skal bære mundbind i fly til Frankrig og kunne fremvise en negativ coronatest ved ankomst. Der vil blive taget stikprøver blandt passagerer fra Kina.

Spanien:

Personer, som ankommer til spanske lufthavne fra Kina, skal fremvise en negativ covid-19-test eller være fuldt vaccineret.

Israel:

Rejsende fra Kina, der ankommer til Israel, skal testes for covid-19.

USA:

Alle rejsende over to år, som flyver til USA fra Kina, skal fremvise en negativ test, inden de får lov at gå om bord. Kravet gælder fra og med 5. januar og for alle, som rejser fra Kina, Hongkong og Macau. Testen må ikke være ældre end to døgn og skal vises ved afrejsen.

Italien:

Alle rejsende fra Kina skal tage en obligatorisk covidtest, selv om de kun mellemlander i Italien.

Japan:

Fra og med fredag 30. december skal rejsende fra Kina tage en covidtest, når de ankommer til Japan.

Indien:

Indien har indført obligatoriske covid-19-test for rejsende fra Kina, Japan, Hongkong, Sydkorea og Thailand. Desuden bliver der taget stikprøvekontroller af to procent af alle internationale rejsende, som ankommer til Indien.

Taiwan:

Fra og med 1. januar venter en obligatorisk PCR-test for alle rejsende fra Kina, som ankommer via fly eller båd til Taiwan. Rejsende fra Hongkong eller Macau behøver ikke at lade sig teste. Cirka 30.000 taiwanere ventes at rejse hjem fra Kina efter den store nytårsfejring 22 januar.

Sydkorea:

Sydkorea kæver covidtest for indrejse fra Kina.

Malaysia:

Malaysia har indført nye sporings- og overvågningstiltag efter den øgede smittespredning i Kina.

Kilde: Ritzau/TT