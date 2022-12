Danmark og EU opfordrer Taliban til at omgøre ngo-beslutning

Udenrigsministre fra 12 lande - heriblandt Danmark - og EU opfordrer Afghanistans Taliban-ledede regering til at omgøre dets beslutning om at udelukke kvinder fra at arbejde i ngo’er.

- Talibans uforsvarlige og farlige ordre, der udelukker kvindelige ansatte i nationale og internationale ngo’er fra arbejdspladsen skaber en risiko for millioner af afghanere, der er afhængige af humanitær hjælp for deres overlevelse, lyder det i udtalelsen.