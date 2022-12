Internationale ngo'er suspenderer arbejde i Afghanistan

Millioner af afghanere er afhængige af nødhjælp. Den seneste melding fra Taliban kommer, efter at styret i sidste uge også forbød kvindelige studerende på landets universiteter.

Begge skridt er blevet mødet med fordømmelse fra mange lande og organisationer.

Det afghanske økonomiministerium truede lørdag med at suspendere arbejdstilladelsen for de uafhængige hjælpeorganisationer, der ikke efterlever forbuddet mod kvindelige medarbejdere.

Det er økonomiministeriet, der udsteder arbejdslicens for private organisationer. Ministeriet begrundede truslen med, at man har modtaget ”alvorlige klager” over, at nogle af ngo’ernes kvindelige ansatte ikke har efterlevet de islamiske regler for passende beklædning.