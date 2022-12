COP15-udkast: Naturen skal beskyttes for milliarder ekstra

På nuværende tidspunkt bruges der omkring 10 milliarder dollar årligt.

Det er også nævnt som mål, at 30 procent af verdens land- og kystområder skal beskyttes inden 2030.

I udkastet til aftalen opfordres landene til at ”sikre og muliggøre, at inden 2030 er mindst 30 procent af landområder, indre vandveje og kyst- og havområder” beskyttet og forvaltet.

Teksten er et kompromis, som Kina har hjulpet med at nå frem til. Kina skulle have været vært for topmødet, men det måtte udsættes på grund af coronapandemien.