Basketstjerne efter fangeudveksling: Jeg måtte grave dybt

I samme periode har hun siden 2014 tørnet ud for russiske UMMC Ekaterinburg, og det var i den forbindelse, at hun blev anholdt tilbage i februar.

Da sagen var i retten i august, erklærede Griner sig skyldig i at smugle og besidde narkotiske stoffer, men nægtede at have haft hensigt om at bryde loven. Hun fastholdt, at der var tale om en ”ærlig fejl”.

Det forhindrede hende dog ikke i at få en dom på ni års fængsel.

I november blev hun overflyttet til en russisk fangekoloni, hvilket vakte vrede i Det Hvide Hus.

Ved den lejlighed meddelte USA’s præsident, Joe Biden, at han ville kontakte Ruslands præsident, Vladimir Putin, i håb om at opnå aftale om en fangeudveksling.

I opslaget på Instagram sender Griner en særlig tak til Joe Biden for at få hende hjem til USA.