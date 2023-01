16/01/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Danmark støttede kirke-organisation, som kræver homoseksuelle fængslet

En stribe vestlige lande har ifølge en undersøgelse sendt penge til kirker, som støtter en kontroversiel lov, der bl.a. kan give helt op til 10 års fængsel for at støtte homoseksuelle i Ghana. Danske skattekroner er også tidligere havnet hos et omstridt kirkeråd.