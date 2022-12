EU-lande er enige om nye sanktioner mod Iran

Udmeldingen kommer efter et møde for EU-landenes udenrigsministre mandag i Bruxelles.

Med sanktionerne vil EU-landene øge presset på Iran, der i de seneste dage har hængt to mænd i forbindelse med demonstrationerne i kølvandet på 22-årige Mahsa Aminis død 16. september.

De to mænd er dømt for at stikke sikkerhedsvagter med kniv. Menneskerettighedsgrupper har dog ifølge Reuters anklaget Iran for at torturere den ene af mændene og tvinge ham til at erkende sig skyldig.

Ifølge Amnesty International har anklagemyndigheden i Iran krævet dødsstraf til mindst 28 personer, som har været involveret i demonstrationerne.