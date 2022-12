Biden lover Zelenskyj at styrke Ukraines luftforsvar

USA’s præsident, Joe Biden, har under en telefonsamtale med sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskyj, søndag gjort det klart, at USA prioriterer at styrke Ukraines luftforsvar.

Det skal ske ved at prioritere den hjælp, USA tilbyder Ukraine.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Under telefonsamtalen roste Biden også Zelenskyjs ”erklærede åbenhed over for retfærdig fred baseret på grundlæggende principper nedfældet i FN-pagten”.