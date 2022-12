En dræbt og 12 andre savnet efter eksplosion på Jersey

Redningstjenester er på stedet og søger efter overlevende i den totalt sammenstyrtede treetagers bygning, hedder det.

En brand, der brød ud efter eksplosionen, blev hurtigt slukket, men eftersøgningsarbejdet er farligt på grund af fare for skred.

BBC og Sky News rapporterer, at 12 personer er savnet. To personer, som blev kvæstet, er indlagt.

Ledende politimand Robin Smith siger, at en person blev dræbt. Han forventer, at eftersøgnings- og redningsaktionen vil strække sig over flere dage.