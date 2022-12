Da Viktor Bout i 2011 blev dømt for blandt andet at have konspireret for at dræbe amerikanske borgere, sendte den russiske våbenhandler en trodsig besked gennem sin advokat, da han stod over for udsigten til årtier i fængsel i USA.

På vegne af våbenhandleren udtalte advokaten, at han »ikke tror, at dette er slutningen«.