Verdensbank vil bede Kina om at eftergive fattige landes gæld

Malpass skal mødes med kinesiske myndigheder og ledere fra internationale institutioner i næste uge.

- Kina er en af de store kreditorer, så det er vigtigt, at Kina engagerer sig i det her problem og overvejer, hvilken retning det ser verden gå i, og er handlekraftigt i arbejdet med at opnå bæredygtighed for landene, siger han.

Kristalina Georgieva, som er chef for Den Internationale Valutafond (IMF), deltager også i mødet. Gæld vil være et af hovedtemaerne.

Hun siger, at der for tiden ikke er udsigt til en systemisk gældskrise, og at de lande, som har problemer med afvikling, ikke er store nok til at udløse en krise, der kan true verdens finansielle stabilitet.

- Vi er bekymrede for, at der er en risiko for, at tilliden til, at gældsproblemerne bliver løst, eroderes midt i en tid, hvor gældsniveauet er meget højt, siger hun.