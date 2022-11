Fængslet aktivist indlagt på intensiv i Hviderusland

Det hviderussiske KGB kørte hende under demonstrationerne til den ukrainske grænse efter at have givet hende en sæk over hovedet og skubbet hende ind i en minibus. Kolesnikova undgik deportation ved at rive sit pas i stykker. Hun blev så fængslet.

Lukasjenko har ledet Hviderusland med hård hånd i mere end 28 år. Efter et valg i august 2020, som ifølge iagttagere reelt blev vundet stort af oppositionen, har præsidenten og hans styre slået hårdt ned på al politisk modstand med støtte fra Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Tusindvis af aktivister er blevet anholdt. Lederne af oppositionen og førende aktivister er nu enten i fængsel eller flygtet ud af landet.

Blandt dem er også Svetlana Tikhanovskaja, der stillede op mod Lukasjenko ved valget i 2020 og ifølge iagttagere vandt stort. Mange uafhængige organisationer blev efterfølgende forbudt eller lukket ned.