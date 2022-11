Europæisk rumagentur har udpeget første astronaut med handicap

Derfor er det også kun få fysiske handicap, som kan give adgang til det første projekt.

Kandidaterne må være lavere end tidligere, nemlig under 1,3 meter, have betydelig forskel i længden på deres ben eller mangle nedre dele af deres ben - og altså have protese i stedet. Men det er også det.

De øvrige psykologiske og uddannelsesmæssige krav er de samme, der normalt er for astronauter.

Der hersker enorm præcision ved rumrejser, og derfor kan selv små fysiske afvigelser gøre tingene meget komplicerede - og dyre.

John McFall siger ifølge BBC, at han håber på at inspirere andre og vise, at ”videnskab er for alle - og potentielt er rummet det også”.

41-årige McFall fik amputeret sit højre ben lige over knæet efter en motorcykelulykke i Thailand i 2000.