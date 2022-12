01/12/2022 KL. 19:00

Pludselig står vi og stirrer på en afsprængt menneskefod

De forlod nødtvunget Kherson på endnu en pinlig retræte. Til gengæld har de russiske styrker efterladt Kherson by som en labyrint med dødelige visitkort. Jyllands-Posten fulgte med et hold af mineryddere, der i den grad er kommet på overarbejde i den befriede by.