90.000 migranter til Europa via Middelhavet: Nu vil EU have handleplan

Ylva Johansson erkender dog, at handleplanen på dette felt ikke indeholder konkrete initiativer. Det skyldes, at maritim lov alene omfatter de enkelte lande. Derfor fokuserer EU på at styrke koordinationen mellem landene.

- Vi har ikke konkrete forslag på dette område. EU-Kommissionen er ikke en del af det. Det er alene op til medlemsstaterne. Men vi mener, at det er vigtigt at have en fælles diskussion, siger Ylva Johansson.

Hun peger på, at man slet ikke havde forestillet sig den nuværende situation, hvor migranter jævnligt kommer i havsnød, fordi de sejler ud i små både, da man fastlagde den maritime lovgivning.

Den fastslår utvetydigt, at lande og skibe er forpligtet til at hjælpe personer i havsnød.

Migrantskibene har ført til stridigheder mellem de to store EU-lande Italien og Frankrig.

Italien modtager mange af skibene med migranter, som er kommet i havsnød, mens mange af migranterne tager videre til blandt andet Frankrig.

Italiens nye regeringschef, Giorgia Meloni, satte dog situationen på spidsen, da hun nægtede at tage imod 230 migranter fra et skib, som ville sætte dem af i Italien. Det endte med, at Frankrig i stedet tog imod de afviste migranter.

Udspillet fra EU-Kommissionen ventes at blive diskuteret på et ekstraordinært ministermøde fredag i Bruxelles.