BBC lægger VM-ceremoni på is og diskuterer rettigheder i Qatar

- Det her er det mest kontroversielle VM i historien, og der er ikke engang blevet sparket til en bold, sagde Gary Lineker, som er tidligere kaptajn for det engelske landshold, ifølge det britiske medie The Guardian.

VM-værten Qatar har været udsat for kritik på en række punkter. Det gælder blandt andet migrantarbejderes forhold, tildelingen af slutrunden samt homoseksuelles rettigheder.

BBC har forklaret prioriteringen i dækningen til mediet Al Jazeera, der beskriver sig selv som en ”uafhængig nyhedsorganisation delvist finansieret af Qatars regering”.