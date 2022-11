Det tyder på, at forhandlingerne er hårde ved årets klimatopmøde i Egypten, der skulle være afsluttet fredag, men nu er i overtid.

Lørdag formiddag siger EU’s klimachef, Frans Timmermans, at unionen er klar til at forlade forhandlingerne, hvis der ikke kan nås et tilfredsstillende resultat. Han håber dog på, at der stadigvæk kan nås en aftale i dag.