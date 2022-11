Brittney Griner sidder nu i russisk straffekoloni

Den dobbelte OL-guldvinder blev anholdt i en lufthavn i den russiske hovedstad i februar og sigtet for at være i besiddelse af cannabisolie.

- For det første - på vegne af Brittney - vil vi gerne takke alle, der har udtrykt bekymring for hende, har hendes advokater, Maria Blagovolina og Alexander Boykov, sagt ifølge CNN i en udtalelse.

- Vi besøgte hende tidligere på ugen. Brittney har det så godt, som man kunne forvente, og forsøger at holde sig stærk, mens hun tilpasser sig et nyt miljø. Taget i betragtning at det er en virkelig svær periode for hende, har vi ikke yderligere kommentarer, lyder det.