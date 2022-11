Blev VM i Qatar sikret ved en studehandel i Paris?

Blandt deltagerne omkring bordet var Frankrigs daværende præsident Nicolas Sarkozy, den franske Uefa-chef Michel Platini og Qatars emir.

De tre mistænkes for ved en frokost i det franske præsidentpalads i Paris den 23. november 2010 at have indgået en studehandel, der sikrede Qatar de nødvendige stemmer til at vinde over storfavoritten USA og blive VM-vært.