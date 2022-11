Krigen i Ukraine, kornaftalen og en sluterklæring fra verdenslederne til G20-topmødet.

Det er i overskrifter nogle af de punkter, Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, forholder sig til i mødet med pressen ved topmødet på den indonesiske ø Bali tirsdag.

Her siger han blandt andet, at Ukraine stiller utopiske krav i forhold til at forhandle fred i landet, der i februar blev invaderet af Rusland.