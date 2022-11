Rusland flytter dømt amerikansk basketspiller til straffekoloni

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år.

Ud over at spille for amerikanske Phoenix Mercury i WNBA har hun også tørnet ud for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.

Den dobbelte OL-guldvinder fik sin straf 4. august, efter at hun havde erkendt at have bragt det ulovlige stof ind i landet. 11 dage senere ankede hun dommen, men her fik hun ikke medhold.

Adskillige medier har berettet, at USA har foreslået en fangeudveksling, som også inkluderer den tidligere soldat Paul Whelan, der sidder fængslet for spionage.

Landene er endnu ikke nået til enighed.

Rusland ønsker ifølge CNN en tidligere russisk efterretningsofficer ved navn Vadim Krasikov og våbensmugleren Viktor Bout som en del af aftalen.