I krig er det, der umiddelbart sker på slagmarken, langtfra altid, hvad det ser ud til.

På den ene side synes russiske tropper ifølge vestlige efterretningskilder at have påbegyndt en fuldstændig tilbagetrækning fra Kherson, den første by som russerne efter invasionen den 24. februar besatte vest for Dnipro-floden, som deler Ukraine i to, i en ny ydmygelse for den russiske præsident Vladimir Putin.