Målinger tyder på comeback til Netanyahu

Israels ekspremierminister Benjamin Netanyahu og hans blok står med 61 eller 62 mandater til at kunne få flertal efter tirsdagens valg.

Det viser valgstedsmålinger fra israelske tv-stationer. En af målingerne tyder på, at Netanyahu får 62 mandater, mens andre målinger siger 61.

Der skal 61 til at have et flertal ud fa de 120 pladser i Israels parlament, Knesset.