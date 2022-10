Biden har millionhjælp med til orkanramte Puerto Rico

Han ankom mandag aften dansk tid til det amerikanske territorie for at se de ødelæggelser, orkaner har forårsaget på øen. Først ramte orkanen Fiona for to uger siden, og derpå fulgte endnu en kraftig orkan ved navn Ian.

Præsidenten rejser sammen med førstedame Jill Biden til Ponce, der ligger på Puerto Ricos sydkyst.

Kort tid efter ankomsten mødtes præsidenten og førstedamen med flere af ofrene.

- Vi er her for personligt at vise jer, at vi er med jer. Hele USA er med jer, mens I kommer ovenpå og genopbygger, sagde Biden under besøget i Ponce.