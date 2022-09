For Kristian Lindhardt at se er situationen ganske vigtig. Og den kan vise sig afgørende for hele den kommende periode af krigen i Ukraine.

Lindhardt er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Han ser ned på et kort, mens han forklarer præcist, hvad det er, man kan læse ud af et igangværende ukrainsk angreb lige der, hvor russerne har store interesser på spil.