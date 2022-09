20/09/2022 KL. 10:15

Madeleine McCanns forældre har tabt sag mod portugisisk efterforsker

Kate og Gerry McCann havde lagt sag an mod en portugisisk efterforsker for injurier, efter at han i en bog om deres forsvundne datter, Madeleine McCann, hævdede, at de kunne være de skyldige.