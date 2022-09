Med en storstilet og helt uventet offensiv lykkedes det ukrainske styrker på to forskellige fronter at generobre flere tidligere tabte områder i både den nordøstlige del af landet og i den sydlige del af den såkaldte Kherson-region. Det skete efter en nøje planlagt militæraktion, der bl.a. tog form, efter at USA og Ukraine i det skjulte hen over sommeren har valgt at opgradere et væsentligt indbyrdes forhold.