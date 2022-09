09/09/2022 KL. 13:20

Verdensledere fra nær og fjern hylder dronning Elizabeth

I løbet af sin imponerende 70-årige regeringstid har dronning Elizabeth II set 15 britiske premierministre og utallige andre verdensledere komme til magten. Siden har de delt mange kondolencer for at hylde hende og hendes liv, efter at nyheden om hendes død.