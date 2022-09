Oleksandr Syrskyj er den seneste helt i det ukrainske militær. Han var arkitekten bag forsvaret af Kyiv og har nu et andet fokus

Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, den 15. september holdt en tale for nationen oven på sin rundtur i de befriede områder i Kharkiv-regionen, takkede han landets soldater for at tvinge russerne tilbage, mens han opfordrede nationen til at gøre det samme.

Men kun en person blev nævnt ved navn:

»Jeg er generaloberst Oleksandr Syrskyj og officererne i hans stab meget taknemmelig,« sagde Zelenskyj om den 57-årige Syrskyj, der igen havde tilrettelagt en sejr for Ukraine, som de færreste havde spået om.