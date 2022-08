Landet er velsignet med kridhvide sandstrande ud til Atlanterhavet, en spektakulær natur og varmt vejr året rundt.

Men den lille vestafrikanske nation Gambia har de seneste 30 år udviklet sig til at være et mekka for sexturisme, som hobevis af ældre kvinder fra Vesteuropa og i særlig grad Storbritannien hvert år drager til i jagten på sex med unge lokale mænd.