Ukrainske styrker har indledt deres måske vigtigste modoffensiv i den fem måneder lange krig. Første mål er at befri den besatte by Kherson og presse Vladimir Putins styrker tilbage øst for Dnipro-floden.

Ved hjælp af præcise amerikanske missiler lykkedes det forleden at beskadige tre broer, der var russernes vigtigste forsyningslinjer til den regionale storby. En af dem er den en kilometer lange Antonivskyj-bro, som blev så gennemhullet af amerikanske Himars-missiler, at den næppe foreløbig vil være farbar for russiske militærkøretøjer.