Ud for Lia Chlatjidzes hus ved udkørslen fra landsbyen Ergneti slutter vejen pludseligt – og med den vores Explorer-rejse.

Her ligger et velbefæstet georgisk checkpoint; en slags grænseovergang, som ingen får lov at krydse.

Lige på den anden side begynder republikken Sydossetien, der spillede