Luftalarmen har lydt igen, og ballettens prøve er afbrudt, men i beskyttelsesrummet under havnebyens berømte operahus sidder kun en lille håndfuld dansere.

På sikkerhedsvagtens computerskærm bliver større og større dele af Ukraine farvet rødt i takt med, at landets regioner sætter sirenerne i gang for at advare om, at russiske missiler er undervejs.