Donetsk gør klar til henrettelse af britiske fanger

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

De tre mænd har alle anket deres dom, og separatisterne i Donetsk har sagt, at der vil falde endelig dom i løbet af juli.

Den russiske regerings talsmand, Dmitrij Peskov, sagde tirsdag, at han ikke kunne udelukke, at fangerne ville blive skudt. Men Rusland agter ikke at blande sig i Donetsks retsområde, understregede han i samme ombæring.

Ifølge flere medier er der også to amerikanere, som er blevet taget til fange i Donetsk. For omkring en måned siden kunne amerikanske CNN berette, at der var fremkommet billeder af de to soldater, som angiveligt var i de prorussiske separatiststyrkers varetægt. USA’s udenrigsministerium bekræftede, at det også havde set billederne.