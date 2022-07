USA's udenrigsminister vil mindes Shinzo Abe i Tokyo

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, har lagt endnu et stop i kalenderen på sin Asien-turné, efter at den tidligere japanske premierminister Shinzo Abe blev skudt og dræbt under en tale fredag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mandag planlægger Blinken således at gøre et stop i Japans hovedstad, Tokyo. Her vil han udtrykke sin medfølelse med det japanske folk over tabet af Shinzo Abe.