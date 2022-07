Basketballspiller har erkendt smugling i russisk retssag

Tidligere på ugen opfordrede Griner den amerikanske præsident, Joe Biden, til at skrue op for USA’s forsøg på at få hende hjem.

Onsdag fortalte Biden Griners kone, at han arbejder på at få basketballspilleren løsladt så hurtigt som muligt, lød det fra Det Hvide Hus.

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år. Ud over at spille for Phoenix Mercury i kvindernes bedste basketball-liga i USA, WNBA, har hun også spillet for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.

Derudover har Griner to gange været med til at vinde OL-guld med det amerikanske kvindelandshold.