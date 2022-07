Opecs generalsekretær er død

Han har siden 2016 stået i spidsen for de olieproducerende lande. Det har han gjort i en tid med periodevis uro på verdensmarkederne og covid-19-pandemien.

Mele Kyari siger, at Barkindo døde blot timer efter at have mødt Nigerias præsident, Muhammadu Buhari. Han havde også netop givet hovedtalen ved et energimøde i Nigerias hovedstad, Abuja.

Her sagde Barkindo, at olie- og gasindustrien er ”under belejring”, da der ikke er blevet investeret nok i den.

Han foreslog en øget produktion fra Iran og Venezuela.