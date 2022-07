Basketstjerne sender appel til Biden fra russisk fængsel

Brittney Griner har været tilbageholdt i Rusland siden midten af februar, hvor hun ifølge russiske myndigheder blev taget i lufthavnen med cannabisolie i bagagen.

Griners agent, Lindsay Kagawa Colas, oplyser ifølge AP, at det håndskrevne brev blev afleveret til Det Hvide Hus mandag.

- Mens jeg sidder her i et russisk fængsel alene med mine tanker og uden nogen beskyttelse fra min hustru, familie, venner, OL-trøje eller andre præstationer, er jeg skrækslagen for, at jeg kommer til at være her for evigt, skriver Brittney Griner til præsidenten.