For Kenyas skyld må man næsten håbe, at William Rutos præsidentperiode bliver mere fredfyldt, end processen med at vælge ham har været. Mandag udråbte formanden for landets valgkommission, Wafula Chebukati, Ruto som vinder af det kenyanske præsidentvalg.

Det skete på trods af, at både politiske modstandere såvel som øvrige medlemmer af Chebukatis valgkommission har sået tvivl om valghandlingens legitimitet - med voldsomme protester i dele af landet til følge. Ifølge Chebukati fik Ruto 50,49 procent af stemmerne, mens hovedrivalen Raila Odinga fik en opbakning på 48,85 procent.