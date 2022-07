Skovbrand i Peru truer et af verdens syv vidundere

Branden hærger i et afsidesliggende område, hvilket besværliggør slukningsarbejde.

- Vi har allerede kæmpet mod skovbranden i to dage, og det har ikke været muligt at få den under kontrol, fordi området er svært tilgængeligt, siger Roberto Abarca, der er chef for sikkerhedskontoret i Cusco.

Machu Picchu, der har gjort Cusco-regionen til Perus mest populære turistmål, anses som et af verdens syv nye vidundere.

Tilbage i 1997 var Machu Picchu ifølge Unesco også truet af en skovbrand, som landmænd ved et uheld havde startet.