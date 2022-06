Iran og USA snubler i forsøg på at genoplive atomaftale

Forhandlere fra USA og Iran er igen gået fra hinanden uden at formå at genoplive de to landes atomaftale fra 2015.

Det oplyser en EU-udsending, som agerer mægler i sagen, til nyhedsbureauet Reuters.

I 2015 fik den daværende præsident i USA, Barack Obama, forhandlet en atomaftale på plads med Iran. I aftalen gik Iran med til at reducere sit atomprogram og lade internationale observatører kontrollere landets berigelse af uran.